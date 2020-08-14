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14 августа, 2020
 
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Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу

Российский продюсер Максим Фадеев высказался в поддержку участников протестов в Беларуси, назвав президента страны Александра Лукашенко "озверевшим".

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Фадеев: Невозможно молчать!
Фадеев: Невозможно молчать!
Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев признался, что шокирован происходящим в Беларуси. Об этом он заявил 13 августа на своей странице в Instagram. 

"Невозможно молчать! Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший [президент Беларуси Александр] Лукашенко, не поддается никакому анализу! Беларусы, родные, держитесь! Я всем сердцем с вами!" – написал Фадеев.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты.

Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.

14 августа ЦИК Беларуси объявил, что победителем президентских выборов стал Лукашенко. 

Онлайн-репортаж о событиях в Беларуси можно посмотреть здесь.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, протесты, Максим Фадеев, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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