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13 августа, 2020
 
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"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси

Американский музыкант и актер Джаред Лето, на страницу которого в Instagram подписано более 10 млн человек, разместил в сети фотографии, сделанные фотокорреспондентами во время протестов в Беларуси.

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Лето отреагировал на события в Беларуси
Лето отреагировал на события в Беларуси
Фото: ЕРА

Американский музыкант и актер Джаред Лето 13 августа разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram серию снимков, на которых запечатлены события, происходящие в Беларуси с 9 августа.

"Мы с вами, Беларусь", – подписал он заглавное фото в Stories. На обнародованном им снимке автор фото запечатлел толпу безоружных людей, которые вышли на протест, держа друг друга под руки. 

Фото: jaredleto / Instagram
Фото: jaredleto / Instagram

На другом фото, которое разместил в своем микроблоге актер, запечатлен раненный протестующий.

Фото: jaredleto / Instagram
Фото: jaredleto / Instagram

Лето, на страницу которого подписаны 10,2 млн человек, также опубликовал фото, сделанное во время женского марша солидарности.

Фото: jaredleto / Instagram
Фото: jaredleto / Instagram

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Онлайн-репортаж о событиях в Беларуси можно посмотреть здесь

Теги: Беларусь, выборы, Джаред Лето, протесты в Беларуси
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