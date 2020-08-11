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11 августа, 2020
 
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Джаред Лето сыграет художника украинского происхождения

По словам актера Джареда Лето, современному миру не хватает гениальности американского художника украинского происхождения Энди Уорхола, роль которого ему предстоит сыграть.

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Лето: Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола
Лето: Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола
Фото: ЕРА

Американский музыкант и актер Джаред Лето сыграет роль американского художника украинского происхождения Энди Уорхола. Об этом он заявил на своей странице в Instagram 6 августа, в день рождения художника. 

"Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Нам не хватает тебя и твоей гениальности", – анонсировал съемки актер.

Актер не уточнил название фильма, в котором ему предстоит роль известного художника. 

Настоящее имя Энди Уорхола – Андрей Варгола. Он родился в США в 1928 году. Его родители до переезда в Америку проживали на территории украинского Закарпатья. Уорхол известен как художник, продюсер, дизайнер, писатель и коллекционер. Уорхол является одним из самых продаваемых художников. 

Уорхол умер в США в 1987 году в возрасте 58 лет. 

Теги: США, Украина, кино, Закарпатье, Джаред Лето, художник, актер, Энди Уорхол
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