Джаред Лето предложил назвать парк в Киеве своим именем

Американский актер, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето разместил на своей странице в Instagram видео, снятое во время одной из поездок в Киев.
"Одна из моих любимых вещей во время приездов в Киев – все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работали уже 20 лет... Это классное место, и многие люди любят проводить там время. Может быть, они могли бы превратить его в парк? "Парк Лето" звучало бы хорошо", – написал музыкант.
В ролике он поднимается на Рыбальский мост.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it *
Джаред Лето вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars приезжал в Киев последний раз в июле 2019 года на фестиваль UPark.
Музыкант 6 декабря 2019 года отпраздновал 48-летие. Он обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и премии Гильдии киноактеров США.