"Морбиус". Вышел тизер фильма с Джаредом Лето. Видео
На канале IGN в YouTube разместили тизер супергеройского фильма "Морбиус". Главный герой – ученый-вампир, доктор Майкл Морбиус из комиксов о Человеке-пауке. Он пытается излечить редкое заболевание крови, но в результате своих экспериментов превращается в вампира. Режиссер – Даниэль Эспиноса. Роли исполнили Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона, Тайриз Гибсон. Фильм выйдет в мировой прокат летом 2020 года.
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