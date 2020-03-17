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17 марта, 2020
 
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Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни

Американский музыкант и актер Джаред Лето провел 12 дней, медитируя в пустыне.

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Актер провел 12 дней в изоляции от внешнего мира
Актер провел 12 дней в изоляции от внешнего мира
Фото: jaredleto / Instagram

48-летний американский артист Джаред Лето на своей странице в Instagram сообщил, что ничего не знал о пандемии, так как находился в изоляции от мира. 

"12 дней назад я начал медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы и понятия не имели о том, что происходит в мире ", – рассказал актер. 

По словам Лето, он вернулся в совершенно другой мир. "Из сообщений друзей я узнал о том, что происходит", – написал Лето. 

Теги: Джаред Лето, актер, пандемия
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