Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни

48-летний американский артист Джаред Лето на своей странице в Instagram сообщил, что ничего не знал о пандемии, так как находился в изоляции от мира.
"12 дней назад я начал медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы и понятия не имели о том, что происходит в мире ", – рассказал актер.
По словам Лето, он вернулся в совершенно другой мир. "Из сообщений друзей я узнал о том, что происходит", – написал Лето.
View this post on Instagram
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания (29 человек заболели за последние сутки), 3218 человек погибли (14 – за последние сутки).
Всего в мире, по данным ВОЗ, заболело 179 843 человека, скончалось 7176. Сейчас наибольшее количество новых случаев заражения и смерти от COVID-19 фиксируется в Италии.
Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом, а также опубликовало список известных актеров, политиков и спортсменов, чьи тесты показали положительный результат на коронавирус.