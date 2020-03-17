Кто заразился коронавирусом из известных актеров, спортсменов, политиков и чиновников. Список

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. На данный момент по всему миру инфицировано свыше 179 тыс. человек, более 7 тыс. умерли Фото: Martin Divisek / ЕРА

Звезды кино и шоу-бизнеса

12 марта звезда Голливуда Том Хэнкс сообщил, что и он, и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, присутствовала боль в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже. Чтобы делать правильно, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными", – написал 63-летний Хэнкс на своей странице в Instagram.

Актерская чета прошла курс лечения в одной из больниц в Австралии, куда приехала на съемки биографического фильма об американском музыканте Элвисе Пресли (съемки уже остановлены). 17 марта стало известно, что Хэнкса с супругой выписали из больницы, сейчас они самоизолировались в арендованном доме в Австралии.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" – написала в своем Instagram 15 марта голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко.

Спустя сутки 40-летняя актриса поблагодарила поклонников за поддержку, а также уточнила, почему ее не госпитализировали с таким опасным заболеванием.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей, которые борются за жизнь. Мне сказали, что если станет хуже – звонить опять в "скорую". Где мне сделали тест? В больнице, куда меня привезла "скорая" с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38–38,5. Сегодня она уменьшилась", – рассказала Куриленко.



Ольга Куриленко. Фото: olgakurylenkoofficial / Instagram

О заражении коронавирусом 16 марта сообщил в Instagram и норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в культовом сериале "Игра престолов". По словам 41-летнего артиста, у него лишь легкие симптомы простуды, тем не менее вместе с семьей он самоизолировался дома. Хивью посоветовал подписчикам быть предельно осторожными и призвал совместно бороться с распространением болезни. "К сожалению, сегодня у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Мы с семьей самоизолируемся дома столько, сколько нужно. Со здоровьем у нас все в порядке – у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может стать разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными. Мойте руки, держитесь на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйтесь на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы!" – написал Хивью. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kristofer Hivju (@khivju) 16 Бер 2020 р. о 1:48 PDT Еще одним актером, у кого диагностировали коронавирус, стал британец Идрис Эльба. О заражении 47-летний артист сообщил в своем Twitter 16 марта. "Этим утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я изолировал себя, как только узнал о возможном заражении. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Я буду держать вас в курсе своего самочувствия. Без паники", – написал актер, а также уточнил, что его жена, модель Сабрина Даур, не заразилась.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing * No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

13 марта после возвращения из Италии с подозрением на коронавирус в Белоцерковскую городскую больницу №3 был госпитализирован лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Об этом 45-летний музыкант написал спустя четыре дня, 17 марта, на своей странице в Facebook. По словам Харчишина, тест на коронавирус показал отрицательный результат, но медики диагностировали у него пневмонию. "Запасайтесь не гречкой, а терпением. Соблюдайте гигиену и самокарантин вместо того, чтобы бегать по магазинам, уничтожая запасы масок, гречки и туалетной бумаги", – посоветовал подписчикам артист.

Фото: Валерій Харчишин / Facebook





Политики и чиновники 12 марта 2020 года стало известно, что тест на заражение коронавирусной инфекцией у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи дал положительный результат. Согласно сообщению пресс-службы, после поездки Софи Грегуар-Трюдо в Лондон у нее появились легкие симптомы болезни, похожие на грипп. Пара сразу же самоизолировалась в своем доме и обратилась за медицинской помощью. Премьер-министр Трюдо на данный момент работает в режиме удаленного доступа, а в самоизоляции проведет минимум 14 дней. "Этим утром говорил с лидерами G7 о COVID-19. Это глобальная проблема и мы стремимся сделать все возможное, чтобы защитить людей и поддержать нашу экономику. Мы будем координировать наши действия и предпринимать активные усилия вместе", – написал Трюдо на своей странице в Twitter.

Джастин и Софи Трюдо. Фото: Valerie Blum / ЕРА



На следующий день после новости о супруге Трюдо министр внутренних дел Австралии Питер Даттон у себя в соцсетях сообщил, что заразился коронавирусом. 49-летний чиновник рассказал, что "проснулся с температурой и болью в горле" и сразу же обратился в департамент здравоохранения Квинсленда. Ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главу австралийского МВД госпитализировали. "Меня уже выписали из больницы и я дома на самоизоляции со своей собакой Ральфом. Спасибо за ваши добрые сообщения, я чувствую себя намного лучше", – написал у себя в Twitter Даттон 17 марта.

I've been discharged from hospital and am at home self-isolating with my dog Ralph. Thank you for all the kind messages, I'm feeling much better. pic.twitter.com/00D6ZORHBs — Peter Dutton (@PeterDutton_MP) March 17, 2020

15 марта пресс-служба правительства Испании сообщила, что Бегонья Гомес – жена премьер-министра Педро Санчеса – заражена коронавирусом SARS-CoV-2. За неделю до этого супруга главы правительства участвовала в демонстрации за права женщин в Мадриде. После шествия стало известно о заражении коронавирусом двух членов правительства – министра равных возможностей Ирен Монтеро и министра территориальной политики Каролины Дариас. Начиная с 12 марта все члены испанского кабинета и их ближайшие родственники прошли тестирование на коронавирус.

Педро Санчес и Бегонья Гомес. Фото: Andy Rain / ЕРА



Подозрения на наличие корнавирусной инфекции были и у короля и королевы Испании Фелипе VI и Летисии. Незадолго до этого королева Летисия и министр равных возможностей Ирен Монтеро посещали одно и то же благотворительное мероприятие. По информации крупнейшего испаноязычного издания El País, результаты теста королевской четы отрицательные, но королева Летисия будет некоторое время соблюдать карантин и периодически мерить температуру.

Король и королева Испании Фелипе VI и Летисия. Фото: ЕРА



Согласно информации бразильского издания Estadão, заразился коронавирусом Фабио Вайнгартен – один из сотрудников администрации президента Бразилии, входивший в официальную делегацию главы государства во время его визита в США. Более того, судя по фотографии, выложенной чиновником на своей странице в Instagram, он контактировал с президентом США Дональдом Трампом. Информацию о диагнозе Вайнгартена власти Бразилии подтвердили 12 марта. После чего появилась информация о возможном заражении и Трампа, и президента Бразилии Жаира Болсонару. Бразильский лидер информацию опроверг, сообщив на своей странице в Facebook, что у него инфекции не обнаружили. Что касается Трампа, он сначала заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим бразильским чиновником. А позже, 14 марта, телеканал CNBC со ссылкой на врача Белого дома Шона Конли сообщил, что тест на коронавирус, взятый у президента США, оказался отрицательным. Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", – заявила она. Во Франции заболел коронавирусной инфекцией министр культуры Франк Ристер, до того он находился в нижней палате парламента, где вскоре подтвердили несколько случаев нового вируса. Кроме Ристера, коронавирус зафиксировали также у депутата Национального собрания – нижней палаты парламента страны – Жан-Люка Рейтцера.

Министр культуры Франции Франк Ристер. Фото: Sebastien Nogier / ЕРА



По информации АР, в Иране от коронавируса скончался 78-летний член экспертного совета, аятолла Хашим Батайи. Этот экспертный совет состоит из 86 человек и избирает высшего руководителя страны. Ранее от коронавируса также скончался и Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член Совета целесообразности, это совещательный орган при руководителе Ирана. Согласно данным агентства Fars, по состоянию на 11 марта в Иране коронавирусом заразились еще три высокопоставленных чиновника – вице-президент Эсхак Джахангири, министр туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгаре Мунесане и министр торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани. Кроме них, заражение вирусом также было подтверждено у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи и восьми депутатов парламента, двое из них умерли. Ранее коронавирусом заразилась еще один вице-президент Ирана – 59-летняя Масуме Эбтекар, курирующая дела семьи и женщин. Ее госпитализировали, по последней информации, она уже выздоровела. Спортсмены 13 марта на официальном сайте английского футбольного клуба "Челси" появилось сообщение, что тест на коронавирус полузащитника Каллума Хадсона-Одои дал положительный результат. Незадолго до этого у футболиста наблюдались симптомы незначительной простуды, из-за чего он не посещал тренировочную базу, пока не получил результаты теста. Команда, тренерский штаб и часть технического персонала клуба, которые контактировали с заразившимся, будут находиться в самоизоляции. Те, кто не контактировал близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни, уточнялось в сообщении. "Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам", – говорилось в заявлении клуба.

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Фото: chelseafc.com



"Утром тест игрока "Юты" на грипп, воспаление горла и инфекцию верхних дыхательных путей дал отрицательный результат. Симптомы болезни уменьшились в течение дня, однако в качестве меры предосторожности было принято решение о проведении теста на COVID-19 (коронавирус). Предварительный результат оказался положительным. В настоящее время игрок находится под наблюдением врачей в Оклахоме. По согласованию с НБА и государственными властями, мы будем предоставлять обновления по ситуации в оперативные сроки", – сообщил баскетбольный клуб в официальном пресс-релизе.

ВИДЕО

Руди Гобер на пресс-конференции за несколько дней до того, как у него диагностировали заражение коронавирусом. Видео: MLG Highlights / YouTube