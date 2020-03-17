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17 марта, 2020
 
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Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом

Голливудские актеры и супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс призвали людей во время пандемии общаться с помощью мессенджеров.

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Лайвли: Помните о любви, которая поможет нам пройти через это, невзирая на все трудности
Лайвли: Помните о любви, которая поможет нам пройти через это, невзирая на все трудности
Фото: vancityreynolds / Instagram

Голливудские актеры и супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сделали пожертвование в размере $1 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом Лайвли сообщила в Instagram.

Актеры направили деньги двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada.

Лайвли отметила, что, несмотря на необходимость вынужденной изоляции во время пандемии коронавируса, можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря Facetime или Skype.

"Помните о любви, которая поможет нам пройти через это, невзирая на все трудности. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома", — написала актриса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.

Теги: благотворительность, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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