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17 марта, 2020
 
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Хэнкса и Уилсон, лечившихся от коронавируса, выписали из больницы

Голливудские актеры и супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся на самоизоляции в арендованном доме в Австралии.

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Хэнкс и Уилсон прошли лечение от коронавируса
Хэнкс и Уилсон прошли лечение от коронавируса
Фото: EPA

63-летние голливудские актеры и супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон покинули больницу, в которой проходили лечение от проявлений коронавируса. Об этом 16 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Супруги продолжают самоизолироваться в арендованном доме в Австралии.

Хэнкс оказался в Австралии, поскольку там проходили съемки биографического фильма об американском музыканте Элвисе Пресли. Сейчас съемки остановлены.

Том Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На начало суток 17 марта в Австралии зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом.

Теги: Австралия, Том Хэнкс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Рита Уилсон, коронавирус
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