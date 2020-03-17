Хэнкса и Уилсон, лечившихся от коронавируса, выписали из больницы

Голливудские актеры и супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся на самоизоляции в арендованном доме в Австралии.

Хэнкс и Уилсон прошли лечение от коронавируса Фото: EPA

63-летние голливудские актеры и супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон покинули больницу, в которой проходили лечение от проявлений коронавируса. Об этом 16 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Супруги продолжают самоизолироваться в арендованном доме в Австралии.

Хэнкс оказался в Австралии, поскольку там проходили съемки биографического фильма об американском музыканте Элвисе Пресли. Сейчас съемки остановлены.

Том Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На начало суток 17 марта в Австралии зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом.