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16 марта, 2020
 
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Жена Хэнкса, заразившаяся коронавирусом, опубликовала трэк-лист для карантина

Супруга голливудского актера Тома Хэнкса, которая, как и он, лечится от коронавируса, представила 33 композиции для прослушивания во время карантина.

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Рита Уилсон назвала трек-лист для времени карантина "Карантинус"
Рита Уилсон назвала трек-лист для времени карантина "Карантинус"
Фото: ritawilson / Instagram

63-летняя американская актриса Рита Уилсон, супруга 63-летнего актера Тома Хэнкса, разместила в Twitter ссылку на музыкальный трек-лист, который составила для времени карантина в связи с обнаружением у них с мужем коронавируса.

Сборник песен она назвала "Карантинус". В трек-лист вошли 33 композиции, среди которых I'm So Tired группы The Beatles, The Climb Майли Сайрус, Destiny Child – Survivor, All By Myself Эрика Кармена, MC Hammer – U Can’t Touch This.

Полный трек-лист можно прослушать ниже.

Том Хэнкс 12 марта признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Теги: Том Хэнкс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Рита Уилсон, коронавирус
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