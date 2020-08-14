МВД Беларуси завело уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала NEXTA

Основателя Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило в Беларуси объявили в розыск.

На фоне проходящих после президентских выборов протестов аудитория канала NEXTA Live выросла до 1,9 млн Фото:EPA

МВД Беларуси открыло уголовное дело в отношении основателя Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило. Об этом сообщил канал NEXTA 14 августа.

Путило объявлен в розыск, ему в Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы. Документ подписал заместитель начальника главного управления уголовного розыска страны Максим Свирид.

"Если случайно встретите полковника Свирида на улице, передавайте ему от нас привет! Форма привета – на ваше усмотрение", – сказано в посте.

Канал NEXTA Live, который сообщает об оперативных новостях из Беларуси, – самый быстрорастущий в Telegram. 12 августа его аудитория перешагнула отметку в 1,5 млн подписчиков и на фоне проходящих после президентских выборов протестов продолжает интенсивно расти.

На 14 августа у канала 1,9 млн подписчиков. В редакции работает до пяти человек. Все они находятся в Польше, поскольку в родной стране против них возбуждены уголовные дела.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.