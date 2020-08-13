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Белорусский правозащитник: Людей держат часами лицом вниз на полу райотделов, пока судья не вынесет решение. Кто поднимет голову, получит дубинкой

Белорусы лишены права на защиту. Власти прикрылись коронавирусом и не допускают адвокатов к задержанным во время протестов, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" белорусский правозащитник Леонид Судаленко.

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Судаленко: Правоохранительная система дала трещину
Судаленко: Правоохранительная система дала трещину
Фото: gomelspring.org
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Белорусский судебный конвейер работает прямо в изоляторах, где в небольшой комнате сидит судья без мантии и вершит правосудие, а люди дожидаются решения несколько суток без еды и питья. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал правозащитник белорусского центра "Весна" Леонид Судаленко, который оказывает юридическую помощь задержанным в Гомельской области.

"Мы видим неординарную ситуацию. Только в Гомеле задержано более 500 человек, а изолятор временного содержания рассчитан на 100 человек. Негде размещать и арестованных – их отправляют в СИЗО, которые предназначены для подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Людей вывозят в райцентры – Речица, Калинковичи, Хойники, Брагин и другие", – отметил адвокат.

Он считает, что правоохранительная система не способна реализовать решения судей.

"Сегодня утром начала поступать информация, что не просто задержанных, а уже арестованных на 10–15 суток досрочно выпускают из изоляторов вопреки решению суда. Со мной связался человек, которого отпустили из СИЗО №3. Его в 4.00 разбудил конвой, попросил с вещами на выход. Ему предложили подписать обязательство больше не выходить на несанкционированные протесты и отпустили. Уже три подобных случая мы зафиксировали. Я считаю, это знаковое событие. Значит, система дала трещину: судебная власть карает, а правоохранительная власть не способна такое количество наказаний переварить", – рассказал Судаленко.

Он добавил, что люди несколько суток ожидают решения суда и подвергаются издевательствам.

"Такой ситуации за все 25 лет моей правозащитной деятельности никогда не было. Просто прохожих брутально задерживают. Мотивы нахождения человека на улице никто не выясняет. Тебе от 18 до 55 лет? Омоновцы могут тебя схватить, затолкать в автобус, завезти в райотдел милиции. Там людей штабелями укладываю прямо на пол актового зала лицом вниз. Как только кто-то поднимает голову – бьют резиновой дубинкой по спине. И так держат часами, пока судья не вынесет решение. Людям не дают ни есть, ни пить. Закон говорит, что административное задержание может длиться не более трех часов, потом предъявляют обвинение и доставляют в суд. Но из-за такого наплыва людей весь процесс растягивается по времени. Один парень мне сегодня рассказал, что за три дня, которые он провел в ожидании суда, им дали только по кружке сладкого чая и кусок черного хлеба! Это происходит в центре Европы в XXI веке", – заявил Судаленко.

Он сообщил, что все задержанные люди не имеют правовой защиты, потому что к ним не пускают адвокатов.

"Многие родители не могут по три дня найти своих детей. Наши волонтеры дежурят во всех районных судах, чтобы контролировать процесс, но выездное правосудие в изоляторах сужает наши возможности. Все задержанные лишены права на защиту. Официально в стране коронавируса нет. Но сейчас власти прикрылись эпидемией и на этом основании не допускают адвокатов к задержанным. Прямо в изоляторах проходят выездные заседания. Происходит это так: в крохотной комнате изолятора сидит судья даже без мантии и вершит правосудие. Из камер выдергивают по одному заключенному, судья слушает их несколько минут и выносит решение. Сегодня об этом мне на приеме рассказала одна девушка, которую недавно выпустили. Ее судья слушала пять минут и присудила административный арест. Вот так прямо в изоляторах работает судебный конвейер", – подчеркнул правозащитник.

Он обратил внимание, что хотя административный арест в Беларуси составляет до 15 суток, многим задержанным присуждают более 20 суток наказания.

"У нас 15 суток – максимальный срок админареста. Однако сотрудники милиции обвиняют человека не только в том, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, но и, например, нецензурно выражался или при задержании оказывал сопротивление работнику милиции, срывал погоны. То есть не одна статья выходит, а у же две. И по совокупности судьи могут дать до 20–25 суток. Необоснованно жестко действует ОМОН в Минске, поэтому там столько раненых. Сопротивление подавляется с применением спецсредств, задерживают очень много людей. В других регионах ОМОН не настолько разъярен. В Гомеле вчера появилась информация о гибели 25-летнего задержанного. Официально версия власти – у него сердце не выдержало из-за болезни. Но что послужило причиной? Его брутально задержали, кинули в каталажку, а если он просил о помощи, кричал, что болен? Ведь известно, что самых строптивых сразу бьют резиновой палкой. Ничего не хочу утверждать, еще идет официальное расследование, но факт остается фактом: родители похоронили 25-летнего сына", – сказал Судаленко.

9 августа в Беларуси завершилась кампания по выборам президента. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

В тот же день в Беларуси начались выступления против массовых фальсификаций на выборах. Люди собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси сообщили, что 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции. По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Теги: Беларусь, милиция, эпидемия, СИЗО, правозащитники, арест, Минск, ОМОН, преступление, задержание, Гомель, адвокат, коронавирус, протесты в Беларуси
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