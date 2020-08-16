Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг Беларуси, где с 9 августа продолжаются митинги.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 16 августа по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Также лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Это уже второй телефонный разговор лидеров этих стран за выходные, первый состоялся 15 августа. Лукашенко сообщил, что у них был "длительный, обстоятельный разговор о ситуации". Также белорусский президент выразил удивление, насколько Путин посвящен в происходящее в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг.