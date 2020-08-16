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В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко, президент должен выступить с речью

На площади Независимости в столице Беларуси собираются участники митинга в поддержку президента Александра Лукашенко. Среди официальных флагов Беларуси журналисты заметили российский флаг.

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Митинг проходит на площади Независимости
Митинг проходит на площади Независимости
Фото: svaboda.org

Сегодня в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

На площади стоят люди с красными и зелеными флагами, журналисты отмечают, что среди официальных флагов Республики Беларусь есть и российский. Территория огорожена грузовиками, молоковозами и тракторами. Люди заходят на митинг через блокпосты милиции.

На близлежащих улицах стоят десятки автобусов из разных районов, отмечает "Радыё Свабода".

Группа из около полусотни человек в центре площади скандирует: "За батьку!", "За Беларусь!".

По словам журналистов, на соседней улице стоит около 20 автобусов из Брестской области.

По данным издания "Наша Ніва", Лукашенко будет выступать на провластном митинге. Президентский лимузин в сопровождении спецподразделения "Стрела" выехал на площадь Независимости.

Издание TUT.BY сегодня написало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг, он начнется за два часа до протестов оппозиции.

Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников предприятий "Белшина", "Интеграл", Могилевского мясокомбината, "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", Добрушского фарфорового завода, БелЖД и других. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ.

Собеседники издания опасаются увольнения в случае невыполнения требования своего руководства. 

На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован "Общегражданский марш за свободу" в Минске и в других городах. Акцию организуют оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, митинг, Минск, госслужащие
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