Лукашенко поручил силовикам не допустить "живой цепи" протестующих от Вильнюса до Киева

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам не допустить проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева, запланированной участниками акции протеста на 23 августа. Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси 15 августа, сообщает телеканал "Беларусь 1".
"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом РФ Владимиром Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", – сказал Лукашенко.
Он призвал министерство обороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуру "категорически не допустить подобных действий".
"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести", – заявил белорусский президент.
Он добавил, что договорился с Путиным "действовать во взаимодействии" по этому вопросу.
Акцию солидарности с протестующими в Беларуси предполагается провести в день 31-й годовщины "Балтийского пути" – мирного протеста жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Предполагается, что "живая цепь" начнется на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.
МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.