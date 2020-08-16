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В Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг, он начнется за два часа до протестов оппозиции

Сегодня на 12.00 белорусские власти организуют митинг в свою поддержку, для чего вызывают работников предприятий и учреждений. Люди опасаются увольнения в случае невыполнения требования своего руководства, боятся они и провокаций на митинге.

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На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован Общегражданский марш за свободу
На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован Общегражданский марш за свободу
Фото: ЕРА

Власти Беларуси под угрозой увольнения собирают госслужащих, работников предпиятий, медиков и учителей 16 августа на митинги в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает издание TUT.BY.

На этот же день в стране намечены массовые акции протеста оппозиции против фальсификации выборов и жестокости силовых органов при подавлении мирных массовых акций.

Издание пишет, что сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников предприятий "Белшина", "Интеграл", Могилевского мясокомбината, "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", Добрушского фарфорового завода, БелЖД и другим. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ.

Собеседники издания опасаются увольнения в случае невыполнения требования своего руководства. 

Провластные митинги запланированы на 12.00 в разных частях Минска. 

Некоторые приглашенные на митинг за Лукашенко опасаются провокаций. "Есть вероятность, что правительство хочет столкнуть свой завтрашний митинг (куда приказано набрать около 5 тысяч человек) с колонной мирных протестующих", – сообщил изданию один из приглашенных на митинг.

На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован Общегражданский марш за свободу в Минске и в других городах. Акцию организуют оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, провокации, госслужащие, акции протеста
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