Погибшего после задержания ОМОНом Беларуси похоронят в Гомеле

В воскресенье, 16 августа, в Гомеле похоронят Александра Вихора. По словам матери, Вихор умер от того, что ему стало плохо в закрытом автозаке.

В Гомеле похоронят 25-летнего Александра Вихора, который умер после задержания ОМОН, сообщил Telegram-канал NEXT Live.

"Вторым погибшим от действий силовиков стал гомельчанин Александр Вихор. Прощание с ним состоится уже завтра. Воскресенье, 12.00 Костюковка, храм Архангела Михаила. Цветы, флаги, лампады и свечи. ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ!!", – сказано в сообщении.

Портал TUT.BY со ссылкой на информацию из Следственного комитета Беларуси писал, что Вихор умер от передозировки наркотиками.

Родные погибшего отрицают эту версию. Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена пристально следить за следствием.

Вихора задержали вечером 9 августа в районе площади Ленина сотрудники ОМОН. TUT.BY писал, что мать трое суток разыскивала сына, но ей нигде не могли дать точной информации.

У Вихора, по словам матери, были проблемы с сердцем. Ему стало плохо, когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО. Он много раз просил о помощи у силовиков после задержания, но его отвезли в психиатрическую больницу, а оттуда – в реанимацию соседней туберкулезной больницы.

Сегодня в Минске прощались с 34-летним Александром Тарайковским. Он погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось. Новое видео Euroradio ставит под сомнение версию МВД Беларуси. На кадрах показано, как Тарайковский идет к силовикам безоружный с поднятыми вверх руками.

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.