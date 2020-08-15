Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

Видео Euroradio ставит под сомнение версию министерства внутренних дел Беларуси о том, что 34-летний митингующий Александр Тарайковский погиб от взрывного устройства в своей руке. На новых кадрах показано, как Тарайковский идет к силовикам безоружный с поднятыми вверх руками.

Euroradio опубликовало в Telegram видео, на котором показано, как во время протестов вечером 10 августа в Минске погиб 34-летний митингующий Александр Тарайковский.

Он был одет в белую футболку и шорты. Митингующий шел с поднятыми руками к рядам силовиков.

"Он [Александр Тарайковский] ничего не бросает в их [силовиков] сторону. Далее – выстрел. Тарайковский останавливается и опускает руки. Через несколько секунд он упадет", – сказано в подписи к видео.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и может шокировать.

Газета "Наша Нiва" в Telegram сообщила, что Тарайковского расстреляли в упор примерно с 12 метров.

Тарайковский погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.