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Conflict Intelligence Team: Погибшего на протестах в Беларуси Тарайковского убил спецназ

Группа Conflict Intelligence Team детально проанализировала видео и фотографии момента смерти протестующего Александра Тарайковского. Расследователи сделали вывод, что мужчина погиб от выстрела сотрудника спецназа.

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Спецназовцы убили Александра Тарайковского, заявили в Conflict Intelligence Team
Спецназовцы убили Александра Тарайковского, заявили в Conflict Intelligence Team
Фото: EPA

Погибший во время протестов в Беларуси 10 августа 34-летний Александр Тарайковский умер не от взрыва неизвестного устройства в руке. Его убили спецназовцы, сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Расследователи проанализировали видео, опубликованное 11 августа в Twitter белорусского журналиста Франтишека Вечерко в день смерти Тарайковского.

"На нем не видно взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков, после чего протестующий падает", – рассказали расследователи.

"Вы видели выстрел, протестующий начал шататься. Позже была направлена еще одна винтовка (с фонариком) и еще два выстрела. Мужчина падает. Судя по всему, в его руке ничего не взрывалось", – написал Вечерко в Twitter.

В CIT подтвердили, что это видео снято в Минске на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

"При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине", – сказано в расследовании.

При этом утверждается, что в ночь с 10-го на 11 августа в центре перекрестка находилась группа бойцов с оружием и в зеленой форме. По информации CIT, на фотографиях хорошо видно оружие этих бойцов.

"Исследователь Роберт Ли определяет его как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94 (и те и другие могут стрелять нелетальными боеприпасами). Бойцы в похожей экипировке, по-видимому, причастны к ранению журналистки белорусского издания "Наша Нива" на улице Кальварийской в Минске вечером 10 августа. В самом начале видео, где журналистке попадает в ногу резиновая пуля, видны бойцы в похожей форме и с такими же светоотражающими элементами на рукавах", – сообщила группа.

Ли предположил, что это были бойцы СОБР [специальный отряд быстрого реагирования] МВД.

Портал TYT.BY в свою очередь сообщил, что во врачебном свидетельстве о смерти Тарайковского указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от обильной кровопотери.

Жена Тарайковского не верит в официальную версию министерства внутренних дел Беларуси, согласно которой ее муж скончался из-за взрыва неустановленного устройства.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек. Кроме Тарайковского, погиб еще один мужчина, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 августа призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси, которые нарушили демократические ценности и права человека.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было.

Теги: МВД, Беларусь, смерть, расследование, Гомель, Conflict Intelligence Team, силовики, протесты в
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