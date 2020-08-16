Первый белорусский дипломат за границей поддержал массовые протесты на родине

Посол Белоруси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных акций на родине и заявил, что его шокировали истории о пытках и избиениях белорусов.

Лещеня: Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями Фото: Belarus v Slovakii / Twitter

Первый белорусский дипломат поддержал участников протестов у себя на родине – посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Видеообращение посла к белорусам обнародовал Telegram-канал "Наша Ніва".

"Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в министерстве иностранных дел СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На TUT.BY в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", – отметил Лещеня.

Он подчеркнул, что предпосылки для сегодняшней ситуации в Беларуси появились уже давно.

"15 лет назад у нас был открыт [историко-культурный комплекс] "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина – имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел (вероятно, речь идет о нынешнем главе МВД Юрие Караеве. – "ГОРДОН"), которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века", – подчеркнул дипломат.

Лещеня добавил, что "составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры".

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок".

Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", – добавил посол.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.