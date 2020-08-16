Лукашенко: Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит... Не дождетесь!

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне массовых протестов по всей стране заявил, что у него нет других целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство.

Лукашенко утверждает, что власть в Беларуси не ослабела и не дрожит Фото: EPA

15 августа на совещании в министерстве обороны Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что видит своей целью сохранение независимого и стабильного государства, сообщила пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что власть в стране не ослабла на фоне протестов.

"Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь! У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", – заявил Лукашенко.

Он призвал своих оппонентов "утихомириться и успокоиться", а также не угрожать военнослужащим и милиционерам.

"Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться – пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

На этом же совещании он заявил, что у военных "достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".

"Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", – сказал президент Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с протестами в Беларуси, "потому что это уже угроза не только Беларуси". Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко "выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", и договорились "укреплять союзнические отношения". Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию "внутри и вокруг Беларуси". Позже сам Лукашенко заявил, что провел с президентом РФ длительный и обстоятельный разговор и был удивлен, насколько глава Кремля посвящен в то, что происходит в Беларуси. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.