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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "внутри и вокруг Беларуси"

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о белорусских протестах.

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Детали разговора Лукашенко и Путина пока неизвестны
Детали разговора Лукашенко и Путина пока неизвестны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный сайт Лукашенко.

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", – сказано в сообщении.

Других деталей разговора не приводится.

Сегодня на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с Путиным в связи с протестами в Беларуси, "потому что это уже угроза не только Беларуси".

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
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