[Президент Беларуси Александр] Лукашенко сегодня: "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства.

То есть то, что я говорил, – фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с [Владимиром] Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там слишком умные, начинают кричать: вот Беларусь так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились".

***

"Защита сегодня Беларуси – это не меньше чем защита всего нашего пространства, Союзного государства" – это почти призыв: "Путин, введи войска!" Подозрения о том, что Лукашенко уже договорился с Путиным о программе "сохранение власти в обмен на суверенитет Беларуси", только крепнут.

"Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда [в Россию]. Поэтому за нас так уцепились". Тот неловкий момент, когда Лукашенко лучше понимает, почему Украине стоит поддерживать протесты, чем некоторые украинцы, продолжающие верить, что Лукашенко защищает нас от Путина.

Так что для белорусов победа над Лукашенко – это только первый левел. Потом придется противостоять Путину.

Источник: Роман Шрайк / Facebook