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Марк Солонин
Марк Солонин

Российский историк, блогер и публицист.


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Не бойтесь и не надейтесь. Путин ничего в Беларусь не введет

[Президент РФ Владимир] Путин ничего не введет. 

1. Вводить нечего. Армии, способной на чужой территории воевать против регулярной армии, нет. Последней полномасштабной попыткой ввести была Чеченская война. При многократном превосходство в численности личного состава и абсолютном, подавляющем превосходстве в артиллерии, танках и авиации, при полном безразличии пресловутого Запада, который сразу же согласился считать бойню в Чечне "внутренним делом России", российская армия проиграла Первую чеченскую с треском. Вторая закончилась "победой", в рамках которой одной из группировок противника была передана власть в Чечне, а в придачу к власти еще и много-миллиардные ежегодные контрибуции со стороны "победителя". 

В Украину даже вводить (открыто) не решились, и вся афера с "Новороссией" от Донецка через Запорожье до Николаева и Одессы закончилась "отдельными районами" депрессивного Донбасса. В Сирии попытки повоевать на земле выродились в трагифарс с аннигиляцией вагнеровцев после контакта с американской авиацией.

Беларусь  это не Чечня и не Грузия. Огромная (по любым европейским меркам) территория, много в ней болот, лесов и рек. И Беларусь  это не Украина. В то время как сменяющие друг друга украинские элиты распродавали запасы советского вооружения до последнего болта, Батька – надо отдать ему должное  без дела не сидел. Сегодня сухопутная армия Беларуси  это четыре механизированные бригады, одна ракетная, одна реактивно-артиллерийская и три артиллерийские бригады, одна десантно-штурмовая бригада, одна воздушно-десантная бригада и бригада войск специального назначения; 602 танка и 885 БМП. И еще 120 тыс. человек подготовленной территориальной обороны. Более чем достаточно для того, чтобы организовать мощный поток гробов в сторону страны-агрессора. И вот тут-то мы переходим ко второму пункту.

2. Тыла нет. Армия воюет (или не воюет), опираясь на страну, которая ее создала. Как отреагирует сегодняшняя, угрюмо-озлобленная российская глубинка на поток гробов? Если это кому-то непонятно, то посмотрите на Хабаровск. Или просто поговорите с любым таксистом в Замкадье. Холодильник практически завалил телевизор и добивает его своими винтовыми ножками.

3. Впрочем, в данном случае телевизору и сказать нечего. В Беларуси нет ни "озверелых бендеровцев", ни "гнусных западенцев". В рассказы о "преследовании русскоязычного населения" в Минске не поверит даже самый конченый ватник. Печенек не было, да и фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы и памятники героям ВОВ находятся в образцовом состоянии. Из чего тут делать "соловьиный помет"? Кто будет радоваться "возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань"? Где этот Бобруйск – это кто-нибудь знает?

4. "Пятой колонны" нет. Принципиальное отличие Беларуси от Украины не только в том, что в первой нет ни языкового, ни ментального разрыва между западом и востоком (а конфликта между православными и католиками в Беларуси не было и нет). Хуже того  в Беларуси, если кто этого не заметил, давно уже нет украинской разрухи и нищеты. Природа донбасских теток, которые орали "Путин! Введи войска!", предельно проста: вы поживите на 1200 грн (3000 руб.) пенсии в месяц, и не такое заорете... А в Беларуси все работает, и ВВП на душу вдвое выше, чем в Украине. И если самые тупые тетки еще верят в то, что вся Россия живет так, как герои телесериалов из жизни московской богемы, то для молодых и образованных белорусов Варшава, Вильнюс и Прага давно уже ближе Москвы.

Некоторые товарищи, главным образом с киевских холмов, глубокомысленно замечают: "Но они же все говорят по-русски, значит, встретят русскую армию цветами и водкой". Мне столько не выпить, чтобы согласиться с подобной глупостью. "Мы, народ Соединенных Штатов, исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами..." Это было написано на языке "колонизаторов", "оккупантов" и просто врагов. И ничего, никому в голову не пришло отказаться от английского и выдумать какой-то "американский язык". В Израиле арабский язык является вторым государственным, арабская вязь украшает любой документ и любую вывеску на госучреждении. И что? Есть желающие проверить, как встретят в Израиле вторжение арабской армии?

5. Командиры есть. Армия и ОМОН  совсем не одно и то же. Уже хотя бы потому, что никакая страна не может оплачивать солдат так, как заваливают деньгами профессиональных карателей. И поэтому вот прямо сейчас белорусские офицеры с генералами глубоко задумались. С одной стороны – присяга и неотмененная в стране смертная казнь, с другой  в глаза жене и детям как смотреть? Предательство верховного главнокомандующего  если только оно произойдет  снимает все проблемы, и юридические, и моральные. Если только оно произойдет (во что я категорически не верю), то консолидация общества в Беларуси ускорится тысячекратно. И в Кремле это понимают.

6. [Президент США Дональд] Трамп. Last but not least. Есть США, там есть президент Трамп. Он пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку великой снова". Через три месяца выборы, и Трамп очень хочет остаться президентом. Самое время показать, что под его руководством Америка таки стала снова. И поэтому не может быть и речи о том, что Трамп согласится признать вооруженное вторжение "внутренним делом Союзного государства".

Поэтому не бойтесь и не надейтесь. Никто ничего не введет. 

Источник: Mark Solonin / Facebook 

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Марк Солонин, Дональд Трамп, протесты в Беларуси
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