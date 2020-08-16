ГОРДОН
 
 
События

"Искусство режима". Художники вышли на протест в Минске с фотографиями избитых правоохранителями демонстрантов. Фоторепортаж

Сегодня 01.58
15 августа во время массовых акций протеста в Минске, художники организовали возле Дворца искусств выставку-флешмоб под названием "Мастацтва рэжыму" ("Искусство режима"), сообщило агентство TUT.BY. Они держали фотографии избитых 9−11 августа в Минске белорусскими правоохранителями митингующих. В акции принял участие пострадавший от действий силовиков Артем Пронин – он разделся и показал свои травмы, отметило агентство EPA. Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По информации ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. По состоянию на 14 августа, как сообщили в минздраве страны, в больницах находилось 150 пострадавших во время протестов.
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Минск, акция, протесты в Беларуси
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Александра Вихора похоронят в Гомеле
ПРОИСШЕСТВИЯ, МИР
Погибшего после задержания ОМОНом Беларуси похоронят в Гомеле
Сегодня 01.36
В воскресенье, 16 августа, в Гомеле похоронят Александра Вихора. По словам матери, Вихор умер от того, что ему стало плохо в закрытом автозаке.
Лукашенко утверждает, что власть в Беларуси не ослабела и не дрожит
МИР
Лукашенко: Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит... Не дождетесь!
Вчера 23.29
Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне массовых протестов по всей стране заявил, что у него нет других целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство.
Пострадавший Тимур М. был в медикаментозной коме, сейчас уже в сознании
МИР
"Ему засунули дубинку в горло". В Минске во время протестов правоохранители избили 16-летнего подростка, он в реанимации
Вчера 22.11
Школьника Тимура М. правоохранители в гражданском задержали вечером 12 августа возле станции метро "Каменная Горка" в Минске, когда он шел к своему другу. 13 августа подростка из РУВД привезли в больницу – у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, рассказали родственники пострадавшего.
МИР, События
"Мы не забудем, мы не простим". Десятки тысяч белорусов собрались на акцию памяти первого погибшего во время протестов. Видео
Вчера 17.54  
14 августа в Минске десятки тысяч человек пришли проститься с первым погибшим во время протестов в Беларуси – 34-летним Александром Тарайковским, сообщило издание TUT.BY. Семья прощалась с ним в ритуальном зале на улице Ольшевского, а жители города собрались на месте гибели мужчины возле станции метро "Пушкинская". Они создали мемориал из цветов и положили на него плакат с надписью: "Мы не забудем, мы не простим". Похоронят Тарайковского на Западном кладбище под Минском, сообщило издание Naviny.by.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства" G
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS