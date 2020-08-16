"Искусство режима". Художники вышли на протест в Минске с фотографиями избитых правоохранителями демонстрантов. Фоторепортаж
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
15 августа во время массовых акций протеста в Минске, художники организовали возле Дворца искусств выставку-флешмоб под названием "Мастацтва рэжыму" ("Искусство режима"), сообщило агентство TUT.BY.
Они держали фотографии избитых 9−11 августа в Минске белорусскими правоохранителями митингующих. В акции принял участие пострадавший от действий силовиков Артем Пронин – он разделся и показал свои травмы, отметило агентство EPA
. Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По информации ЦИК, победу одержал
действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили
), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. По состоянию на 14 августа, как сообщили в минздраве страны, в больницах находилось 150 пострадавших
во время протестов.