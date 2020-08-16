Белорусский оппозиционер Цепкало планирует переехать в Польшу

16 августа жена белорусского оппозиционера Валерия Цепкало приехала к нему в Украину, куда он уехал, опасаясь ареста. В ближайшие несколько дней после подготовки всех необходимых для пересечения границы документов он с семьей планирует переехать в Варшаву.

Бывший претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало намерен в ближайшее время переехать в Польшу. Об этом 16 августа сообщил ТАСС руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан.

Он отметил, что семья Цепкало сейчас находится на территории Украины и в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву.

По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции его семье необходимо пройти непростую процедуру оформления документов – нужно не только провести тест, но и оформить документы в адрес главного санитарного врача Польши. Такие документы, по словам Урбана, были ранее сделаны для самого Цепкало, а теперь это необходимо сделать и для его супруги с детьми.

Дипломата называли одним из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

МИД Украины заявил, что "в целом разделяет позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов в Беларуси", и выразил "чрезвычайную обеспокоенность" случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении митингующих и представителей СМИ.