В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Пресс-секретарь белорусского политика Валерия Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, рассказал, что на следующей неделе оппозиционер собирался в Беларусь, но после получения информации об открытии уголовного дела отказался от этой идеи.

Против белорусского дипломата, незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщил 15 августа российскому изданию "Медуза" его пресс-секретарь Алексей Урбан.

Вероятно, речь идет о ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По словам Урбана, Цепкало объявлен в розыск в Беларуси, а также, по данным российского издания "Подъем", в РФ, поскольку Беларусь и Россия входят в Союзное государство.

Цепкало в 1994–1997 годах был первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, а в 1997–2002 годах возглавлял белорусское посольство в США. Дипломата называли одним из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находится в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования.

В комментарии "Радыё Свабода" 15 августа Урбан сообщил, что на следующей неделе Цепкало собирался вернуться в Беларусь, но информация об уголовном деле помешает ему приехать на родину.

"Не исключено, что дело заведено специально для того, чтобы он не явился. Поэтому мы будем ждать более благоприятной ситуации, потому что на свободе он полезнее для Беларуси, чем в тюрьме", – сказал представитель Цепкало.

Урбан подтвердил, что Цепкало по-прежнему находится в Украине, но собирается посетить Польшу, где у него запланирована встреча с польскими и американскими политиками.

Накануне Цепкало в Instagram призвал граждан Беларуси продолжать общенациональную забастовку и "мирные акции протеста днем". Он также потребовал от властей признать Тихановскую законно избранным и легитимным президентом и провести новые честные выборы.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

Тихановская после выборов выехала в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей.