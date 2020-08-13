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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Цепкало заявил, что на Донбассе "гражданская война"

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало считает Донбасс частью Украины, однако уверен, что там идет гражданская война и воюют граждане одной страны.

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Цепкало подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским
Цепкало подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским
Фото: Валерий Цепкало / Facebook

Белорусский оппозиционер и дипломат Валерий Цепкало заявил, что на Донбассе происходит гражданская война. Об этом он сказал 13 августа в эфире "4 канала".

Цепкало отметил, что Донбасс – это часть Украины. Но есть ли там российские войска, он сказать не смог.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – отметил он.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским.

https://www.facebook.com/4tv.ua/videos/977678486037991/

Цепкало был одним из главных конкурентов президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. 

24 июля он уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев.

5 августа стало известно, что Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.

Его супруга Вероника вошла в штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находится в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Беларусь, Донбасс, война в Украине, Валерий Цепкало
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