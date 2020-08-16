Православная церковь Беларуси призвала остановить митинги в стране

В Православной церкви Беларуси осудили насилие, пытки, безосновательные задержания и призвали "остановиться и прекратить противостояние".

Православная церковь Беларуси призвала прекратить митинги в стране, чтобы не довести страну до "необратимых разрушительных последствий". Соответствующее заявление 15 августа было опубликовано на сайте церкви.

"Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата... Уже известно о двух смертях и множестве раненных в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий", – говорится в сообщении.

В ПЦБ осудили насилие, пытки, безосновательные задержания и призвали "остановиться и прекратить противостояние".

"Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость – предаст законному суду и осуждению", – отметили в церкви.

Также в ПЦБ призвали "прекратить провокации, направленные на дестабилизацию страны и разделение народа".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг.