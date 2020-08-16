В МВД Беларуси отрицают задержания митингующих в Минске 16 августа

Несколько белорусских СМИ сообщали о задержаниях участников оппозиционного митинга в Минске. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова это отрицает.

Министерство внутренних дел Беларуси отрицает задержания митингующих в Минске после акции протеста 16 августа. Об этом спикер МВД Ольга Чемоданова заявила в комментарии российскому агентству ТАСС.

По ее словам, "в оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет".

О задержаниях вечером 16 августа сообщали несколько белорусских СМИ. Портал TUT.BY со ссылкой на читателей написал, что в нескольких районах Минска задерживают расходящихся с митинга людей. "Еврорадио" сообщило, что людей задерживают как в центре, так и на окраинах города во дворах домов. "Радыё Свабода" сообщило, что нескольких задержанных посадили в автобус без номеров.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране. Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко, повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и задержанных участников протестов, компенсации пострадавшим от действий силовиков и прекращения насилия. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек. К вечеру они начали расходиться.

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