МВД Беларуси сообщило о взрыве около универмага в Минске

В министерстве внутренних дел Беларуси рассказали о взрыве около универмага "Беларусь" в Минске. Правоохранители сообщили, что задержали двух мужчин и женщину, которые после взрыва убежали во дворы.

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси сообщило, что в субботу, 16 августа, задержали двоих мужчин и женщину. Их подозревают во взрыве самодельного устройства около универмага "Беларусь".

"Вчера в Минске около 17.00 на линию "102" поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела департамента охраны", – говорится в сообщении МВД.

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Видео: МВД Беларуси / YouTube

В МВД рассказали, что один из очевидцев видел компанию из двух мужчин и женщины, которые после взрыва убежали в прилегающие дворы.

Сообщается, что один из подозреваемых активно сопротивлялся при задержании.

"Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", – говорится в сообщении.

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента страны 9 августа. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

В Минске 16 августа состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.