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В Минске на акцию против Лукашенко вышли сотни тысяч человек. Видео

В Минске проходит акция протеста против президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.BY. По подсчетам издания, на митинг у стелы "Минск – город-герой" собралось не менее 200 тыс. человек. Они скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!" TUT.BY отмечает, что митинги также проходят в других городах страны.

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В Беларуси продолжаются протесты
В Беларуси продолжаются протесты
Фото: EPA

Перед этим в Минске состоялась акция в поддержку Лукашенко, на ней выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек.

Издание TUT.BY сегодня сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на митинг. Собеседники издания, которые рассказывали о принуждении выйти на акцию в поддержку Лукашенко, опасались увольнения.

видео

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Минск, протесты в Беларуси
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