В Минске на акцию против Лукашенко вышли сотни тысяч человек. Видео

Перед этим в Минске состоялась акция в поддержку Лукашенко, на ней выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек.

Издание TUT.BY сегодня сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на митинг. Собеседники издания, которые рассказывали о принуждении выйти на акцию в поддержку Лукашенко, опасались увольнения.