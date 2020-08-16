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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" осудили силовой разгон митинга в Беларуси и напомнили Лукашенко о судьбе Януковича

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко предложил запретить въезд в Украину для президента Беларуси Александра Лукашенко и напомнил белорусскому президенту, что обращение бывшего лидера Украины Виктора Януковича за помощью к России привело к внешней вооруженной агрессии.

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Яременко предложил перенести ТКГ из Минска в другую страну
Яременко предложил перенести ТКГ из Минска в другую страну
Фото: Богдан Яременко / Facebook

Фракция "Слуга народа" осудила насилие силовиков над митингующими в Беларуси и поддержала непризнание Европейским союзом результатов выборов в стране. Об этом 16 августа в Facebook написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих", – заявил Яременко.

Также он подчеркнул недопустимость нарушения прав граждан Украины на территории Беларуси.

"Учитывая массовость фальсификаций в ходе избирательной кампании, а также системность, спланированность и злонамеренность нарушений прав человека с целью запугивания собственного населения и подавления протестов, мы солидарны с решением Европейского союза относительно непризнания результатов выборов", – отметил депутат.

Яременко обратился к Лукашенко и напомнил ему о судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего из страны.

"Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", – добавил он.

Яременко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому со следующими предложениями:

  • согласовать с международными партнерами перенос деятельности трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну;
  • поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;
  • приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь.

Кроме того, депутат требует от Кабмина проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Беларусь, чтоб не допустить поставок специальных средств, которые могут быть использованы властями Беларуси для физического воздействия на граждан.

Также он предлагает запретить въезд в Украину для Лукашенко, членов правительства Беларуси, членов Центральной избирательной комиссии Беларуси и других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов.

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/3422370127827085

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг.

Теги: Виктор Янукович, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Богдан Яременко, Слуга народа, протесты в Беларуси
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