В Киеве прошло шествие в поддержку Беларуси. Фоторепортаж

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Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещав отсутствие перебоев с вещанием. Об этом заявил глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев.