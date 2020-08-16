В Киеве прошло шествие в поддержку Беларуси. Фоторепортаж
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Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
16 августа в центре Киева на Михайловской площади стартовало шествие в поддержку белорусского народа, сообщают "Буквы". Участники акции держали в руках национальные флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, скандировали: "Жыве Беларусь!” После проведения вече на Михайловской площади участники акции отправились под стены посольства Республики Беларусь. Автомобили, проезжающие мимо колонны, сигналят, выражая поддержку участникам акции. Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По информации ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.
Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещав отсутствие перебоев с вещанием. Об этом заявил глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев.→
По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Силовики активно применяют для разгона демонстрантов силу и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Известно как минимум о двух погибших, более 200 пострадавших и 6 тыс. задержанных участниках митингов. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.→
В американском городе Сан-Франциско группа активистов развернула большой бело-красно-белый флаг в знак поддержки Беларуси. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Huh It's Denis. На видео также виден развернутый украинский флаг.→
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