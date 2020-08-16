В Беларуси ветераны "Альфы" выступили с осуждением действий силовиков в ходе массовых протестов в стране

Члены минского отделения ветеранов антитеррористического спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" обратились к действующим силовикам с требованием соблюдать закон в ходе массовых акций протеста в Беларуси и помнить об ответственности.

Минское отделение ветеранов спецподразделения КГБ Беларуси группы "Альфа" сделало заявление по поводу ситуации в стране. Оно имеется в распоряжении издания TUT.BY.

"Мы, ветераны антитеррористического подразделения "Альфа", посвятившие себя службе по защите белорусского народа и государства от террористических угроз, решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны. Считаем, что произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь", – говорится в документе.

Ветераны "Альфы" обратились к сотрудникам органов безопасности и правопорядка с требованием соблюдать закон и помнить об ответственности.

"Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, свято хранить верность присяге белорусскому народу и конституции Республики Беларусь", – отметили ветераны спецподразделения КГБ.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг.