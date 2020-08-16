ГОРДОН
 
 
МИР

"Даже наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы". Лукашенко выступает на провластном митинге в Минске

На митинге в поддержку действующей власти в Беларуси президент Александр Лукашенко уверял, что действительно победил на прошедших в стране выборах, и говорил, что проведения новых он не допустит.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Митинг в поддержку Лукашенко проходит на площади Независимости в Минске
Митинг в поддержку Лукашенко проходит на площади Независимости в Минске
Фото: ЕРА

Белорусский президент Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске, который проходит в эти минуты, обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси и правительство Украины в отсутствии поддержки. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", – подчеркнул Лукашенко.

Участники митинга выкрикивают лозунги: "За Батьку!" и "Батька – молодец!"

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы", – сказал белорусский президент.

Он высказал мнение, что оппозицией Беларуси руководят из-за границы и теперь эти "кукловоды" не дадут Беларуси "спокойной жизни".

"Кто-то хочет отдать страну – даже когда я буду мертв, я этого не позволю вам", – сказал Лукашенко.

Он уверял своих сторонников, что выборы президента в Беларуси состоялись, а их результаты были точны.

"Я стою как перед Богом – выборы состоялись. Не может быть 80% фальсификации, не может быть!" – подчеркнул белорусский президент.

Он считает, что проведением новых выборов оппозиция хочет ограбить страну. "Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки", – сказал Лукашенко.

"Не толкайте людей к силовому противостоянию... у нас нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени, не станем", – заявил он и добавил, что белорусы должны остановиться, чтобы "не убивать свое будущее".

Издание TUT.BY сегодня написало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг, он начнется за два часа до протестов оппозиции.

Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников ряда предприятий. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ.

Собеседники издания опасаются увольнения в случае невыполнения требования своего руководства.

На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован "Общегражданский марш за свободу" в Минске и в других городах. Акцию организуют оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Теги: Украина, НАТО, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, фальсификации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS