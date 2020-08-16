"Даже наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы". Лукашенко выступает на провластном митинге в Минске

На митинге в поддержку действующей власти в Беларуси президент Александр Лукашенко уверял, что действительно победил на прошедших в стране выборах, и говорил, что проведения новых он не допустит.

Белорусский президент Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске, который проходит в эти минуты, обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси и правительство Украины в отсутствии поддержки. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", – подчеркнул Лукашенко.

Участники митинга выкрикивают лозунги: "За Батьку!" и "Батька – молодец!"

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы", – сказал белорусский президент.

Он высказал мнение, что оппозицией Беларуси руководят из-за границы и теперь эти "кукловоды" не дадут Беларуси "спокойной жизни".

"Кто-то хочет отдать страну – даже когда я буду мертв, я этого не позволю вам", – сказал Лукашенко.

Он уверял своих сторонников, что выборы президента в Беларуси состоялись, а их результаты были точны.

"Я стою как перед Богом – выборы состоялись. Не может быть 80% фальсификации, не может быть!" – подчеркнул белорусский президент.

Он считает, что проведением новых выборов оппозиция хочет ограбить страну. "Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки", – сказал Лукашенко.

"Не толкайте людей к силовому противостоянию... у нас нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени, не станем", – заявил он и добавил, что белорусы должны остановиться, чтобы "не убивать свое будущее".

Издание TUT.BY сегодня написало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих "сторонников" на митинг, он начнется за два часа до протестов оппозиции.

Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников ряда предприятий. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ.

Собеседники издания опасаются увольнения в случае невыполнения требования своего руководства.

На 14.00 сегодняшнего дня в Беларуси запланирован "Общегражданский марш за свободу" в Минске и в других городах. Акцию организуют оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.