Лукашенко пообещал начать реформы "уже завтра"

На митинге в свою поддержку президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "деньги надо зарабатывать каждый день".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку пообещал начать реформы "уже завтра". Трансляцию вел канал "Украина 24".

"Вы хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем. Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете – 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, – что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", – сказал он.

Лукашенко, выступая перед сторонниками в Минске 16 августа, обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Издание TUT.BY сегодня написало, что в Беларуси власти принудительно собирали своих "сторонников" на митинг. Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли в редакцию от работников ряда предприятий. Заставляли, по данным издания, посетить митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ. Собеседники издания опасались увольнения в случае невыполнения требований своего руководства.

Также на сегодня в Беларуси запланирован "Общегражданский марш за свободу" в Минске и в других городах. Акцию организовали оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.