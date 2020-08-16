Лукашенко должен уйти!

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Я хочу обратиться к нашим братьям-белорусам и президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Во-первых, я хочу ответить многим белорусам, которые обращались ко мне и в Instagram, и в YouTube, и в Facebook с одним вопросом: "Дмитрий, почему вы накануне выборов сделали интервью с Александром Лукашенко?" Некоторые писали, что Лукашенко, наверное, вас купил. Наиболее "продвинутые" писали: "Наверное, вы заплатили Лукашенко за интервью". Я сразу хочу расставить все точки над і: ни я не платил Лукашенко за интервью, что смешно, ни Лукашенко не платил за интервью мне. Я думаю, что это унизило бы не только меня, но и его тоже.

Я не скрываю, что более 10 лет я хотел сделать интервью с Александром Лукашенко. И это совершенно объяснимо. С 1984 года (это уже 36 лет) я занимаюсь тем, что совместно с моими собеседниками – очевидцами времени, эпохи, событий, которые происходили на территории бывшего Советского Союза, – я пишу историю. Историю, которая будет интересна не только сегодня, но и завтра, послезавтра и когда нас не будет тоже. Александр Лукашенко – это часть истории.

Более 10 лет не было никаких сигналов ни от Александра Григорьевича, ни от его окружения, что он готов дать мне большое, развернутое интервью. За несколько месяцев до выборов такой сигнал я получил в ответ на мои очередные обращения. Естественно, я не мог не воспользоваться возможностью задать Александру Лукашенко все интересующие меня вопросы. Я исхожу из того, что я приехал на интервью к действующему президенту братской для Украины страны. К человеку, который находится при власти 26 лет. К человеку, который был популярен на тот момент в Украине. И не просто популярен. По опросам [Социологической] группы "Рейтинг", 66% украинцев ему симпатизировало, он был на первом месте среди мировых лидеров. Я ехал на интервью к человеку, который очень много знал, который мог пролить свет на очень многие вопросы. И как профессиональный охотник за такими героями, я не мог этим не воспользоваться. Меня это влекло, и я сделал это интервью, о чем ни капли не жалею.

Во время записи интервью с Лукашенко, 5 августа 2020 года. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью я задал Александру Григорьевичу Лукашенко все вопросы, которые меня интересовали. Накануне интервью у меня его пресс-служба не попросила ни тем, которые будут затрагиваться, ни вопросов, которые я буду задавать. Я не согласовывал ничего. Более того, мне было сказано людьми из его окружения, что Лукашенко ответит на любые мои вопросы, на острые в том числе. Я спросил и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Это интервью оказалось настолько резонансным, что его процитировали фактически все мировые агентства, все телеканалы, все интернет-издания. Ни одно мое интервью не было настолько цитируемым. Более того, Александр Лукашенко сказал настолько нелицеприятные вещи в адрес [президента РФ Владимира] Путина, что, согласно публикации газеты "Московский комсомолец", Путин позвонил Лукашенко на следующий день и имел с ним разговор именно в разрезе нашего интервью.

В интервью прозвучало очень много важных резонансных моментов, которые, на мой взгляд, уберегли бы белорусов от дальнейшего неблагоприятного стечения разных обстоятельств. В этом интервью прозвучали вещи, которые должны были позволить избежать того, что произошло после выборов. В частности, Лукашенко сказал, что он не будет стрелять в народ. Лукашенко ответил на мой вопрос, понимает ли он, что Россия, прислав вагнеровцев, может спровоцировать стрельбу в две стороны – и в протестующих, если они выйдут на улицы, и в милицию. Он сказал: "Да, я это понимаю".

Кстати, о вагнеровцах, которых Лукашенко отдал России. Во время интервью с Александром Григорьевичем президенту Беларуси звонил президент Украины Владимир Зеленский. Среди 10 вопросов, которые он поднял, был вопрос выдачи вагнеровцев. Сейчас я могу сказать о том, что президент Лукашенко готов был после соблюдения соответствующей юридической процедуры выдать вагнеровцев Украине. Тех вагнеровцев, которые были замешаны в преступлениях против украинцев на территории Украины. Однако этого не произошло, и все вагнеровцы были выданы России. Это вполне объяснимо в свете последующих событий.

ВИДЕО

Интервью Гордона с Лукашенко. Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Теперь о событиях, которые произошли после выборов. Мне очень прискорбно сознавать, что Александр Лукашенко и белорусская власть в целом пошли по самому страшному сценарию, который только мог быть. По сценарию избиений собственного народа, людей, которые вышли на мирный протест, и даже убийств. Потому что сегодня я видел кадры убийства молодого человека. Убийства! Сначала говорили, что у него в руках разорвалась граната или что-то еще. Нет, это было убийство. И сегодня это кадры обнародовали.

В тюрьмы было помещено порядка 7 тыс. белорусов. Молодых, красивых людей, которые вышли протестовать против незаконного, аморального, несправедливого подсчета голосов. Эти 7 тыс. человек подверглись избиениям, пыткам, циничным нарушениям прав человека. Такого не было у нас, в Украине, когда "Беркут" пытался зачистить Майдан от протестующих в 2013–2014 годах. Я видел кадры, где люди показывали, что с ними сделали омоновцы, я слышал запись, как кричали люди из тюрьмы, где их избивали... Сегодня эти кадры стали достоянием общественности, и каждый может это увидеть.

Кстати, я задал Александру Лукашенко вопрос, а как до него доходит информация, следит ли он за информацией в соцсетях, имеет ли он доступ в интернет, вообще пользуется ли он интернетом. И он мне ответил, что нет. Оказывается, интернетом он не пользуется. Как в старые добрые советские времена, ему дают информацию на бумажке. А какую информацию ему дают, кто дает – это загадка. То же самое, кстати, Путин. В интернете его нет. В отличие от украинских президентов – Зеленского и перед ним [Петра] Порошенко. Они активные пользователи интернета, и они могут видеть альтернативную информацию. У меня, честно говоря, есть сомнение, что Лукашенко понимает весь объем белорусской трагедии, в которой он сейчас принимает активное участие.

Я прошел два Майдана в Украине, я прекрасно знаю и уверен, что каждая нация имеет право на протест, что каждый свободный человек европейской страны, если он чувствует несправедливость, если он чувствует нарушение своих прав, если он чувствует негодование внутри в связи с какими-то действиями или событиями, имеет право выйти на улицы и протестовать против этого. Те тысячи, десятки тысяч белорусов, которые вышли на протест, абсолютно правы в своем порыве, и я абсолютно их поддерживаю. Я ставлю себя на их место и твердо знаю, что и меня подобное возмутило бы до глубины души, как в 2004 году возмутила несправедливость при подсчете голосов [на президентских выборах], а в 2013-м – вранье [тогдашнего президента Украины Виктора] Януковича, который сначала сказал, что Украина пойдет в ЕС, а потом – что не пойдет. Это было последней каплей, которая вывела сотни тысяч украинцев на улицы.

Акция на Майдане Незалежности в Киеве, 21 февраля 2014 года. Фото: EPA

Я отдаю себе отчет в том, что белорусы, которые вышли защищать свой выбор, совершенно правы. Я абсолютно уверен в том, что белорусы победят. Я абсолютно уверен в том, что Александр Лукашенко не сможет удержаться у власти.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Александру Григорьевичу с призывом минимизировать репутационные и прочие потери и добровольно уйти. Добровольный уход сейчас сможет помочь ему в будущем остаться человеком и не повторить ошибки Януковича. Кстати, мы с ним говорили об ошибках Януковича. Лукашенко сказал, что понимает, где ошибся Янукович и в чем. Тем не менее он сейчас поэтапно повторяет все ошибки Януковича. Мне кажется, еще раз, что Лукашенко должен уйти сам, потому что страна может быть ввергнута в пучины жутких событий.

Я сейчас хочу обратиться к белорусам, чтобы предостеречь их от возможных ошибок. От тех ошибок, которые совершили мы. Предостеречь, чтобы они не наступили на те же грабли, на которые наступили мы и не раз.

Первое. Революции всегда совершают романтики. Смотрю на чистые глаза молодых ребят, которые вышли сейчас на демонстрации, на митинги, на протест, и я понимаю, что ими движет. Ими движет возмущение несправедливостью и желание, чтобы Беларусь стала европейской страной, по-настоящему европейской, где правят европейские ценности. Я понимаю, что множество молодых белорусов, которые родились в течение последних 29 лет, уже не знают, что такое Советский Союз. Они могли ездить за рубеж. Беларусь окружена странами, которые входят в ЕС: это и прибалтийские государства, и Польша. Множество молодых белорусов там были, и не только там, но и во всей Европе, и понимают, как должно быть. Поэтому ложные и лживые советские догмы им неведомы. Они по ним не живут и жить не хотят. Они хотят жить так, как в Европе.

Участники акции протеста в Минске, 14 августа 2020 года. Фото: EPA

Так вот, революции совершают романтики, плодами революции пользуются негодяи. К сожалению, и после 2004 года, когда мы стояли на Майдане, и после 2013–2014 годов к власти в Украине преимущественно пришли негодяи, которые извлекли из этих Майданов свои личные интересы. Они так же обогащались, как предыдущие власти, они так же хотели чихать на народ. Народ добыл свободу для того, чтобы эти люди стали руководителями и напрочь забыли то, ради чего этот народ выходил на баррикады.

Поэтому внимательно смотрите на людей, которые будут называть себя лидерами. Это очень важно. И помните о том, что после Лукашенко к власти должны прийти люди, которые будут частью нового молодого белорусского общества и которые не будут запятнаны сомнительной биографией, сомнительной репутацией и сомнительными связями.

Второе. Это очень важный, на мой взгляд, совет. У нас во власти после Майдана 2013–2014 годов оказалось очень много ставленников и агентов РФ, которые вели согласованную с Россией политику, которые отдали России Крым и часть Донбасса (удивительно, как не отдали еще ряд других городов и областей), которые вели враждебную по отношению к Украине, антиукраинскую деятельность, которые согласовывали большинство своих шагов с Россией и при этом кричали: "Армія! Мова! Віра".

Беларусь является частью Союзного государства с Россией. И это очень осложняет ситуацию. Сегодня, если поставить себя на место Путина, у него есть два варианта. Во-первых, надо понимать, что Путин Лукашенко ненавидит, точно так же, как Лукашенко ненавидит Путина. Ненавидит Путин его еще и за то, что именно Лукашенко сорвал ему избрание президентом Союзного государства. Ведь не секрет, что конституция России, которую сейчас поменяли из-за Лукашенко, не давала Путину возможность избираться после нынешнего срока снова. У него была абсолютно логичная мечта и цель стать президентом объединенного государства Россия – Беларусь. Но для этого надо было, чтобы с этим был согласен Лукашенко. Я точно знаю, что Лукашенко на выбор предложили пост председателя Госсовета объединенного государства или спикера Госдумы объединенного государства. Об этом мы с Лукашенко тоже говорили. Конечно же, Лукашенко отказался, потому что он понимает, что лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Он отказался, и Путину пришлось идти на унизительное для него изменение конституции, так называемое обнуление. Что, конечно же, было воспринято в России очень неоднозначно.

Путин и Лукашенко во время встречи в Москве, 24 июня 2020 года. Фото: EPA

И сегодня на фоне протестов в Хабаровске, которые осенью, уверен, вспыхнут с новой силой (мало того, к этим протестам присоединятся россияне в других городах – уверен в этом тоже) Путин просто не может потерять Беларусь. Просто не может! Потому что рухнет его рейтинг. Это раз. И второе. В Беларуси находится целый ряд важнейших стратегических военных объектов, при потере которых Россия остается незащищенным государством.

Поэтому и репутационно, и с точки зрения военной для Путина потеря Беларуси невозможна. Таким образом, у него есть два варианта при всей его ненависти к Лукашенко. Вариант первый: попытаться сохранить Лукашенко у власти, но слабым. Что, на мой взгляд, невозможно. Лукашенко – все. Второй вариант: мягко заменить Лукашенко на человека, который будет полностью контролироваться Российской Федерацией. Я не хочу говорить о фамилиях, но я совершенно уверен, я знаю это, что среди даже сидящих кандидатов в президенты Беларуси, которые не были зарегистрированы, есть люди, которые являются российскими ставленниками и которых финансировала Россия. Что интересно: даже Лукашенко мне это официально подтвердил в интервью.

Так вот вариант для Путина – одного из этих людей или кого-то другого, кто бы был в фарватере российской схемы, усадить в кресло вместо Лукашенко. Я призываю белорусов быть бдительными. Я совершенно уверен (я разговаривал со многими белорусами), что белорусы не хотят быть частью России. Не хотят. Они хотят иметь независимое государство. И многие белорусы во время моего посещения Минска мне говорили, что, "если придет Россия, мы будем сражаться вплоть до партизанской борьбы". А уж в чем в чем, а в партизанской борьбе белорусы сильны.

Очень важно понимать, что у Путина вариантов не так-то много. Но самое главное – он не может отдать Беларусь. Если он отдаст Беларусь, конец уже самому Путину. Потому что с одной стороны – Хабаровск, с другой стороны – потеря Беларуси и НАТО на границах России. Поэтому нужно быть очень бдительными, смотреть на тех, кто станет после Лукашенко кандидатами в президенты, и ни в коем случае не допустить, чтобы будущий президент Беларуси был лоялен к России или был вовсе ставленником Российской Федерации.

Выступление Лукашенко перед сторонниками в Минске, 16 августа 2020 года. Фото: tut.by

Я совершенно уверен, что большинство белорусов хочет в Европу, потому что Беларусь – это и есть Европа. Но долгие 26 лет она была фактически оторвана от Европы, потому что мы знаем, что все это время Беларусь так или иначе плыла в фарватере российской политики.

Я со своей стороны приложу все усилия для того, чтобы были услышаны разные точки зрения по Беларуси. Вы могли ознакомиться на моих YouTube-каналах с жестким интервью по ситуации в Беларуси [бывшего советника Путина, старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне] Андрея Илларионова. Мы сделали с ним интервью на следующий день после белорусских выборов, где он сказал, что Лукашенко должен немедленно уйти. И еще через день мы сделали интервью с главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Это совершенно молодой человек, который находится в Варшаве и который вместе с несколькими своими товарищами произвел просто революцию, фурор. На его Telegram-канале было несколько сотен тысяч подписчиков, а сейчас – миллионы. И именно через Telegram-канал NEXTA миллионы белорусов и вообще миллионы людей во всем мире узнают, что происходит в Беларуси, потому что, понятно, что государственное белорусское телевидение молчит.

Кстати, я обратил внимание на поведение российских средств массовой информации. Это тоже очень интересно. Российские каналы, пропагандистские каналы (например, "Россия 24") показывают протесты в Беларуси полным ходом. Российские деятели искусств выступают с требованием, чтобы Лукашенко ушел. Это знак. Значит, Россия Лукашенко не хочет. Мало того, выдающийся музыкант Владимир Спиваков заявил, что он не хочет носить награды, которые ему вручил президент Лукашенко. Было бы, конечно, очень здорово, чтобы Владимир Теодорович, музыкант с мировым именем, был до конца последовательным и отказался от наград, которые вручил ему Путин. Потому что Путин ничем не лучше Лукашенко, а намного хуже, на мой взгляд. Мало того, было бы здорово, чтобы Владимир Спиваков покаялся перед украинцами за подпись под письмом в поддержку аннексии Крыма. И если уж сказал "а", Владимир Теодорович, скажи и "б". И это касается многих российских деятелей искусств, которые крайне непоследовательны в своих политических привязанностях и вообще в своей политической позиции. Тем не менее, когда я вижу, что говорят официальные российские каналы, как себя ведут российские деятели культуры, я понимаю, что Россия хочет хаоса на территории Беларуси. И я понимаю, с чем это можно сравнить: с тем, что Россия устроила на территории Украины.

ВИДЕО

Интервью Гордона с Протасевичем. Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Ведь когда (я хочу напомнить, это крайне важно!) на Майдане было достигнуто перемирие, это было в феврале 2014-го года, тогда подписали соответствующий меморандум, что перемирие, что досрочные президентские выборы, что лидеры оппозиции входят в правительство и так далее – его подписали: Янукович с одной стороны, а с другой стороны лидеры оппозиции [Арсений] Яценюк, [Виталий] Кличко и [Олег] Тягнибок, его скрепили подписями министры иностранных дел Польши, Германии и Франции, только спецпредставитель президента Путина [Владимир] Лукин не поставил свою подпись... И вот когда уже, казалось бы, все, можно расходиться, на сцену вышел [активист Майдана] Владимир Парасюк и сказал: "Нет. Нет. Мы пойдем к Януковичу. Он не будет президентом. Мы с этим не согласны". И к Януковичу приехал его советник генерал армии [Николай] Маломуж (это бывший руководитель службы внешней разведки Украины в течение пяти лет, на заре своей юности он был сотрудником Комитета государственной безопасности Советского Союза, естественно, он был связан с Россией), и вот, по признанию самого Маломужа, он сказал Януковичу: "Нужно немедленно убегать. Потому что вас убьют". И Янукович побежал. А в это время неизвестные, неустановленные люди начали стрелять в две стороны – и в протестующих на Майдане, и в "Беркут" – для того чтобы спровоцировать хаос, беспорядок. Президент убегает, и, конечно, в этот момент появляются "зеленые человечки", так называемые вежливые люди в Крыму. А дальше – цепная реакция. К чему я это все рассказал? Сценариев у России не так много. Сценарий один. Он может быть усовершенствован более или менее.

Так вот следующее, что я хочу сказать, – я хочу сказать, что белорусам надо понимать, что в рамках взаимопомощи Союзного государства между Россией и Беларусью российская армия, регулярные части, могут войти на территорию Беларуси и полностью завоевать белорусское государство. Будьте к этому готовы. Я не говорю, что это произойдет. Я говорю, что это может произойти в ближайшие дни, в ближайшие часы.

У Путина нет шагов для отступления. Он может сейчас только наступать. Поэтому, подытоживая это свое краткое выступление, я хочу сказать: Александр Григорьевич, вам надо уйти.

Братья-белорусы, вам надо быть готовыми к различным вариантам развития событий. Но тем не менее вам надо помнить о тех опасностях, о которых я сказал. И важно не поддаваться эйфории, важно закончить процесс демократическими выборами, на которых победит человек, не связанный с Россией. Это самое главное.

Я желаю вам, наши белорусские друзья, удачи. Я желаю вам выйти с гордо поднятыми головами и с наименьшими потерями из этого тяжелого потрясения для белорусского общества. И я хочу сказать, что миллионы украинцев переживают за вас, любят вас и желают вам победы.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: Дмитрий Гордон / YouTube