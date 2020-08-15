"Смерть не исправить". Рок-певица Арбенина попросила белорусов беречь себя на протестах

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в своем видеообращении сказала, что считает своим долгом поддержать белорусский народ. Она рассказала, что видела в новостях тела погибших на улицах Минска, и призвала протестующих беречь себя.

Лидер российской группы "Ночные снайперы" белорусского происхождения Диана Арбенина 15 августа записала в своем Instagram видеообращение к жителям Беларуси. В нем она призвала протестующих беречь себя.

"Я считаю неэтичным... более того, я считаю, не имею права вмешиваться в дела другого государства, не являясь его гражданином. Но как человек, рожденный в 1974 году в городе Воложин Минской области, человек, любимый отец которого живет в Минске... я считаю своим долгом как белоруска поддержать белорусский народ", – сказала Арбенина.

Певица попросила демонстрантов остаться в живых.

"Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит. Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками. Мы всегда созидаем... У меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минске на улицах тела погибших. Я верю в справедливость. Я верю в Бога. И Бог не оставит белорусскую землю, не оставит белорусский народ. Берегите себя в эти дни", – резюмировала Арбенина.