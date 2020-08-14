Беларусь выдала задержанных под Минском вагнеровцев России

В Генпрокуратуре России заявили, что Беларусь выдала 32 из 33 задержанных бойцов ЧВК "Вагнер". У оставшегося в Беларуси наемника – белорусское гражданство.

Лукашенко заявлял, что вагнеровцев выдадут Украине, если будет доказана их причастность к преступлениям на Донбассе Фото: EPA

Беларусь выдала задержанных в конце июля бойцов российской частной военной компании "Вагнер" Российской Федерации. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

В ведомстве заявили, что 32 наемника были выданы властям РФ на основании ходатайства генпрокурора РФ от 5 августа. Еще один задержанный остался в Беларуси, так как у него есть белорусское гражданство.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы РФ продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", – сказано в сообщении.

Наемники уже пересекли российскую границу, добавили в прокуратуре.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Интерфакс" со ссылкой на источники заявил, что Минск может передать России в ближайшее время задержанных наемников ЧВК "Вагнер".