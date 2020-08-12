Офис генпрокурора направил в Беларусь запрос о выдаче 28 вагнеровцев

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал 28 участников военных действий на Донбассе, которые в прошлом месяце были задержаны на территории Беларуси. Об этом говорится в запросах на выдачу, которые Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

В Офисе генпрокрурора подчеркнули, что украинский суд уже заочно арестовал вагнеровцев Фото: radiosvoboda.org

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 членов российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 12 августа сообщила пресс-служба офиса.

"Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что вагнеровцы принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе напомнили, что на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля Офис генпрокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с письмом о намерении запрашивать экстрадицию этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче.

6 августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что украинская сторона готовит ходатайство об экстрадиции 28 наемников ЧВК "Вагнер".

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит им "наплевать на этих ребят".