В Минске сотни тысяч человек вышли на оппозиционный митинг. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
16 августа у стелы "Минск – город-герой" в столице Беларуси прошел оппозиционный митинг.
Люди вышли с плакатами "Не стерпится, не слюбится", "Сколько еще надо крови?" и другими. Участники скандировали: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!" – и требовали отставки президента
Александра Лукашенко, повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и задержанных участников протестов, компенсации пострадавшим от действий силовиков и прекращения насилия. По подсчетам TUT.BY, на эту акцию пришло около 200 тыс. человек
. К вечеру, как пишет TUT.BY
, участники начали расходиться. Несколько СМИ сообщили о задержаниях
митингующих.