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В Минске сотни тысяч человек вышли на оппозиционный митинг. Фоторепортаж

Сегодня 22.53
16 августа у стелы "Минск – город-герой" в столице Беларуси прошел оппозиционный митинг. Люди вышли с плакатами "Не стерпится, не слюбится", "Сколько еще надо крови?" и другими. Участники скандировали: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!" – и требовали отставки президента Александра Лукашенко, повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и задержанных участников протестов, компенсации пострадавшим от действий силовиков и прекращения насилия. По подсчетам TUT.BY, на эту акцию пришло около 200 тыс. человек. К вечеру, как пишет TUT.BY, участники начали расходиться. Несколько СМИ сообщили о задержаниях митингующих.
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, митинг, Минск, Светлана Тихановская
 

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