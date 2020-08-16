Белорусские СМИ сообщили о задержаниях в Минске после митинга

Несколько белорусских СМИ сообщили о задержаниях после митинга в центре Минска. "Радыё Свабода" и Telegram-канал NEXTA Live рассказали о работе при задержаниях людей в штатском. Точное количество задержанных неизвестно.

Белорусские СМИ вечером 16 августа сообщили о задержаниях в разных районах Минска после митинга в центре города. Портал TUT.BY написал в Telegram, что около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья.

"Читатели сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей", – передает TUT.BY.

"Минск. Информация о том, что люди, расходящиеся с массового митинга в центре Минска, каким-то образом задерживаются, подтверждается. Задержания проходят как в центре города, так и на окраинах во дворах домов", – сообщило "Еврорадио".

Telegram-канал NEXTA Live сообщил, что возле ГУМ в Минске люди в штатском задержали несколько человек.

"Сообщают, что возле столичного ГУМ "тихари" схватили несколько человек, затащили в бус и увезли в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

"А задержания продолжаются. Возле Центрального РУВД двое в гражданке забрали парня", – сообщил NEXTA Live.

"Радыё Свабода" подтвердило информацию об участии в задержаниях людей в штатском.

"В эту маршрутку без номеров только что посадили несколько человек. В мгновение ока мужчины в штатском поймали возле ГУМ нескольких молодых людей", – рассказали журналисты.

Точное количество задержанных на данный момент неизвестно.

Нам пишут, что в Минске тихари задерживают во дворах одиночных людей, которые возвращаются по домам. Будьте осторожны, старайтесь идти группой — Чай з варэннем (@belteanews) August 16, 2020

В восьмой день протестов в Беларуси 16 августа сотни тысяч человек вышли на улицы Минска и других белорусских городов. В Минске проходили два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей.

Лукашенко говорил, что на его митинг пришли более 50 тыс. человек. В своем выступлении он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, говорил об отсутствии фальсификаций на выборах и отверг возможность нового голосования в стране. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.

В Беларуси с 4-го по 8 августа проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день.

К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили). Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали.