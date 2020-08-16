Восьмой день протестов. СМИ опубликовали фото сотни тысяч людей на улицах городов Беларуси

Сотни тысяч человек вышли 16 августа на улицы Минска и других белорусских городов на протесты против фальсификации выборов. "TUT.BY" и "Радыё Свабода" опубликовали фотографии и видео с мест собрания людей.

На улицы Минска и в других белорусских городах на мирные акции протеста 16 августа вышли сотни тысяч человек. Об этом свидетельствуют фото и репортажи с места событий белорусского портала "ТUT.BY" и "Радыё Свабода".

В Минске 16 августа проходили сразу два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей.

Лукашенко говорил, что на его митинге участвует более 50 тыс. человек.TUT.BY написали, что, по их подсчетам, на проспекте Победителей возле стеллы собралось около 200 тысяч человек.

"Радыё Свабода" сообщило, что на акциях в Минске было более 100 тыс. человек. Колонны протестующих прибывали под бело-красно-белыми флагами Беларуси. Люди аплодировали и скандировали "Уходи!", "Жыве Беларусь!", "Верным, можам, пераможам!", "Мы не овцы!", "Мы не народец!", "Честные выборы". Авто на улицах сигналили демонстрантам в ответ.

Политический обозреватель Артем Шрайбман во время спецэфира телеканала "Дождь" сказал, что к стеле пришли в общем около 300 тысяч человек.

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Видео: Телеканал Дождь / YouTube

В Витебске около 10 000 человек разместились по обе стороны площади Победы, акция длится уже полтора часа. Люди скандируют "Уходи!", "Лукашенко - в автозак!", "Выпускай!", "Свободу!".

В Гродно центральные улицы были заполнены митингующими, по оценкам журналистов их было несколько десятков тысяч.

В Бресте мэр Александр Рагачук вышел к митингующим вместе с главой управления внутренних дел города генералом Александром Астрейком, главой Следственного комитета по Бресту Русланом Сычевым и прокурором Бреста Андреем Валадько. Люди встречали их криками "Убийцы!".

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Около 10 000 человек вышли на демонстрацию в Бобруйске.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Акции протеста 16 августа проходили в Гомеле, Бресте, Солигорске, Барановичах и других городах.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.