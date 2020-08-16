В белорусском Гродно на митинг против Лукашенко пришло 10% населения города

В белорусском городе Гродно 16 августа проходит массовый митинг против действующего президент Александра Лукашенко. На него собрались около 10% горожан.

На митинге в Гродно наблюдаются перебои со связью Фото: olya_m.i.r.o.n.o.v.a / Instagram

В белорусском городе Гродно на митинг против действующего президента Александра Лукашенко пришло более 40 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

При этом население города составляет около 357 тыс. человек, что значит, что на митинге присутствуют более 10% горожан.

Канал также опубликовал видео с митинга.

Местное издание "Вечерний Гродно" сообщает, что центр города заблокирован митингующими. По данным журналистов, на месте акции есть перебои со связью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Улица Кирова Публикация от газета ВЕЧЕРНИЙ ГРОДНО (@vecherniygrodno) 16 Авг 2020 в 5:45 PDT

Горожане также делятся в Instagram фотографиями с места события.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа во многих городах Беларуси проходят самые массовые за время митингов акции. По подсчетам журналистов, в Минске собралось более 200 тыс. человек.