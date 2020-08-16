Массовые протесты в Беларуси. Волонтеры говорят, что в больницах Минска семь человек находятся в критическом состоянии, погибших как минимум трое

В Беларуси многие пострадавшие в результате силового разгона протестующих не хотят обращаться за медицинской помощью, опасаясь уголовного преследования, рассказали волонтеры общественного объединения "Зьвяно".

Волонтеры белорусского общественного объединения "Зьвяно" обнаружили в больницах Минска 120 человек, пострадавших в ходе массовых протестов от действий силовиков, и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. По состоянию на 15 августа волонтеры сообщили о семи раненых, состояние которых было критическим, сообщает "Радыё Свабода".

Были опрошены работники скорой помощи и пострадавшие. Так, водитель скорой помощи рассказал, что в ночь на 11 августа у метро "Пушкинская" в Минске силовики применили огнестрельное оружие, в результате чего погибли не менее трех человек. При этом официально известно только об одном пострадавшем – Александре Тарайковском.

Кроме того, с огнестрельным ранением в реанимационное отделение 4-й городской больницы в ночь на 10 августа поступил мужчина.

Волонтеры отмечают, что у них есть показания людей, госпитализированных с переломами ребер, рук и другими травмами, которые нуждались в немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что помощь была оказана через шесть – 12 часов после травмы, некоторым из них только после потери сознания.

В организации говорят, что один погибший в Гомеле обратился за помощью, но получил отказ. Также не было проведено расследование и отказано в установлении причины смерти.

Задержанные, которые были доставлены в СИЗО, рассказывали о том, что их обливали водой, заставляли есть белые браслеты, некоторым вводили внутримышечные инъекции, которые якобы помогали скрыть следы побоев. Один потерпевший говорил, что ему ввели психотропный препарат, после чего он не мог говорить и испытывал проблемы с дыханием.

Многие задержанные говорят, что им угрожали убийством и изнасилованием. На просьбы о медицинской помощи правоохранители отвечали избиением.

Некоторые пострадавшие получили травмы от световых и шумовых гранат. Их бросали прямо в людей или в непосредственной близости от них. Один мужчина был ранен, когда вышел за раненым.

Опасаясь обещанного уголовного преследования, многие пострадавшие не хотят обращаться за медицинской помощью, говорят волонтеры.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).