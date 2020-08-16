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Соратница Тихановской Колесникова озвучила требования митингующих к властям Беларуси

Власти Беларуси должны прекратить насилие, освободить политзаключенных и задержанных во время акций протеста, выплатить компенсации всем пострадавшим от действий силовиков и провести новые выборы в стране, заявила соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова.

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Колесникова: Мы все боялись, сейчас мы перестали бояться. Посмотрите, как нас много
Колесникова: Мы все боялись, сейчас мы перестали бояться. Посмотрите, как нас много
Фото: EPA (архив)

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова во время митинга оппозиции в Минске озвучила требования протестующих к власти. Видео выступления опубликовало издание TUT.BY в YouTube.

"Спасибо, что не перестаете выражать свое несогласие. Спасибо, что не соглашаетесь с происходящим. Спасибо, что отказываетесь признавать результаты несвободных выборов", – сказала она.

Во время ее выступления толпа скандировала: "Мария!" и "Жыве Беларусь", "Лукашенко в автозак".

"Я обращаюсь к работникам заводов и фабрик, к работникам гостелевидения и СМИ, к чиновникам, дипломатам и ко всем силовым структурам. Это – ваш последний шанс. Боритесь со своим страхом, как и каждый из нас. Мы все боялись, сейчас мы перестали бояться. Посмотрите, как нас много", – сказала Колесникова.

По ее словам, у белорусов "украли 26 лет жизни".

"Сейчас мы требуем немедленно прекратить насилие. Вчера мы прощались с Александром Тарайковским, который был убит на улице. Сегодня мы прощались с Александром Вихором, который умер после задержания, не дождавшись помощи. Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан. Ни одно дело не было заведено. До сих пор не освобождены люди из тюрем. Так не будет!" – заявила Колесникова.

Она сказала, что завтра сторонники Тихановской намерены подать заявление для открытия уголовного дела "по факту смерти людей, по всем фактам издевательств над людьми, по фактам незаконных действий правоохранительных органов".

"Мы требуем освободить всех политзаключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях несогласия... Всех политзаключенных и 4 тыс. человек, которые остаются в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно", – заявила соратница Тихановской.

Также она озвучила требование о назначении компенсации всем пострадавшим от действий силовиков.

"И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку", – сказала она, добавив, что в стране должны пройти новые честные выборы.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.

"ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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