Николай Лукашенко пришел на митинг в поддержку отца

На митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко его сын Николай стоял рядом с охраной, отметил канал "Белсат".

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай присутствовал на митинге в поддержку отца 16 августа в Минске. Фото опубликовал канал "Белсат".

На акции Николай Лукашенко стоял не в толпе, а рядом с охраной.

Фото: belsat.eu

Николай – третий сын Лукашенко. 31 августа ему исполнится 16 лет. Примерно с четырех лет он регулярно сопровождает отца в ходе официальных мероприятий и зарубежных визитов.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в августе 2020 года Лукашенко рассказывал, что его сын – "оппозиционно настроенный человек".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.