Минобороны Беларуси объявило о проведении военных учений у границы с Литвой

Учения белорусских войск продлятся с 17-го по 20 августа, отметило министерство обороны страны.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Учения продлятся с 17-го по 20 августа, ведомство отметило, что они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил.

"На военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам (целям)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подразделения зенитных ракетных полков уже выдвинулись в назначенные районы и "заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве".

"Также в этот период на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Гожский" пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад. В настоящее время войска занимают районы учений на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач", – заявили в минобороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

"За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

В Беларуси с 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и суду над силовиками, жестоко избивавшими людей.