"Нельзя заглушить голос многотысячных протестов". В ОП отреагировали на слова Лукашенко о "приказе" Украины провести новые выборы в Беларуси

16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы". В Офисе президента Украины заявили, что ссылкой на другое государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан.

В Офисе президента Украины назвали откровенной неправдой слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что власти Украины "приказывают" провести новые президентские выборы. Об этом говорится на сайте ОП.

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" – отмечают в ОП.

В Офисе президента подчеркивают, что Украина уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-либо победе на них.

"Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, – а мир видит, что доверия и близко нет, – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее можно вызвать еще большее недоверие", – считают в украинском ведомстве.

Кроме того, в ОП считают, что передача Минском России задержанных вагнеровцев показала, что "историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит".

"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, – это: уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков", – добавили в офисе.

16 августа Лукашенко, выступая на митинге в Минске, заявил, что "родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы". Он также высказал мнение, что оппозицией Беларуси руководят из-за границы и теперь эти "кукловоды" не дадут Беларуси "спокойной жизни".